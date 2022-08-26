Türk Yıldızları Afyonkarahisar'da gösteri uçuşu yaptı! İşte o muhteşem anlar

Afyonkarahisar Valiliği koordinesinde Hava Meydan Komutanlığı'nda yapılan gösteri uçuşu dolayısıyla Valilik ücretsiz servis imkanı sağladı.
Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu Türk Yıldızları, Afyonkarahisar semalarındaki manevralarıyla ilgiyle izlendi.
Katılımcılar, Türk Yıldızlarının gösterisini cep telefonları ve kameralarıyla kaydetti. Ayrıca alanda, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait araçlar sergilendi.
Etkinliğe Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ve vatandaşlar katıldı.