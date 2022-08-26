  • $18,1887
  • 18,322
  • 1023.47
  • 3166.03

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 16:19

Türk Yıldızları Afyonkarahisar'da gösteri uçuşu yaptı! İşte o muhteşem anlar

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Afyonkarahisar'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.