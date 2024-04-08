Türk turistler akın ediyor! 7 günlük vize uygulaması sonrası uzun kuyruklar oluştu

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"Bu yoğun talep, kapıda vizeden kaynaklanıyor çünkü AB ülkeleri vize vermeyi zorlaştırdı. Bu nedenle de Türk tatilcilere kapıda vize uygulaması, daha kolay olması nedeniyle ciddi bir tercih sebebi. Ancak kapıda vize uygulaması, Yunanistan'a ait Ege'deki 5 ada için geçerli. Hangi adadan vize alıyorsanız, o adada tatilinizi geçirmek zorundasınız. Tatil sırasında bir başka adaya gidebilmek mümkün olmuyor. Kapıda vize uygulaması en fazla 7 günlük olabiliyor ama isteyen daha kısa da süre için de bu vizeyi alabilir."