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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Nisan 2024 Pazartesi 15:21

Türk turistler akın ediyor! 7 günlük vize uygulaması sonrası uzun kuyruklar oluştu

Türkiye'den Yunan adalarına kapıda vize uygulamasının başlaması, Ramazan Bayramı tatilinde Balıkesir'in Ayvalık ilçesi ile Yunanistan'ın Midilli Adası arasındaki feribot seferlerini hareketlendirdi. Tatillerini Midilli'de geçirmek isteyen ziyaretçiler, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda sıralarının gelmesini bekleyip, işlemlerini yaptırdıktan sonra feribotla adaya hareket ediyor. Yoğunluk nedeniyle hudut kapısı önünde zaman zaman kuyruklar oluşuyor.

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