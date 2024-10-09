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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Ekim 2024 Çarşamba 13:48

Türk profesör keşfetti! Yeni türe eşinin ismini verdi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Alaşehir Meslek Yüksekokulu'ndan Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur tarafından Konya'nın Beyşehir ilçesinde yeni bir akrep türü keşfedildi. Prof. Dr. Aydın'ın eşi Gülhanım'ın isminden esinlenerek 'Euscorpius gulhanimae' adını verdiği bu yeni tür ile Türkiye'de bilinen akrep türü sayısı 49'a yükseldi.

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