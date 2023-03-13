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YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 14:58

Türk obası 100 depremzede aileyi ağırlayacak! Okçular Vakfı kurdu

Okçular Vakfı, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden ilkinin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaklaşık 700 kişinin yaşayabileceği 'Okçular Vakfı Türk Obası'nı kurdu.

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