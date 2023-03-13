Türk obası 100 depremzede aileyi ağırlayacak! Okçular Vakfı kurdu

Vakıf tarafından her yıl Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerine kurulan çadırlar, AFAD koordinasyonunda getirilerek, askerlerin ve polis ekiplerinin yardımıyla ilçede belirlenen alana yerleştirildi.

Özellikle ramazan ayında depremzedelerin rahat etmesi amacıyla kurulan, keçi kılı ve yününden 100 çadırda, engelli, şehit ailesi ve ampute afetzedelere öncelik tanınıyor.

Yaklaşık 700 kişinin geçici olarak barınacağı çadırlarda, temizlik ihtiyacı için lavabo, duş ve tuvalet bulunuyor. Yanında ise çocuklar için oyun alanları yer alıyor.

Obada daha çok engelli, şehit ailesi ve ampute depremzedeleri misafir etmeyi planladıklarını anlatan Yıldız, AFAD koordinasyonunda yetkili kurumlarla istişareli şekilde çadır kurulumunun tamamlandığını belirtti.

Yıldız, çadırların önlerine ağaç dikeceklerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çadırlarda lavabo, tuvalet ve duş alma yerlerinin bulunması talimatı verdiğini aktararak, "Çadırlara duşa kabin yerleştiriyoruz, tamamlanmak üzere. Burası doğal yaşamla iç içe, etrafımız dağlarla çevrili. Türk obasında insanlarımız günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde yaşayacak." diye konuştu.

Toplu iftar ve sahur yemeklerinin yeneceğini, ramazanın manevi ikliminin Türk obasında hissedileceğini dile getiren Yıldız, ayrıca çocuklar için geleneksel okçuluk etkinlikleri yapacaklarını kaydetti.

Pazarcık ilçesinde koordinatörlük görevi yürüten Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu da ilçede depremin yaralarının sarılması için her türlü çalışmanın yapılmakta olduğunu ifade etti.

"Burası geleneksel Türk obası oldu. Burasının ata yurdumuza benzer panoraması var. Buranın konteynerden en önemli farkı yazın serin, kışın sıcak olması. İlave olarak içerisine duşa kabin ve evyeler koyduk. 100 çadırımız var, 100 ailemizi yerleştireceğiz. Çadırların yanlarına çocuklar için eğlence alanları koyduk. Okçular Vakfı ve Kırıkkale Valiliği olarak yaptık. Vatandaşların da burada yaşamak için yoğun isteği var."

Kalıcı konutlar yapılıncaya kadar çadır ve konteyner kentlerin kurulumunun tamamlandığını bildiren Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:

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Depremde evi hasar alan ve çadıra yerleştirilen Bilal Fidan, emeği geçenlere teşekkür etti.





Yaraların devlet millet işbirliğinde sarıldığını vurgulayan Fidan, "Devletimiz var olsun, büyüklerimiz sağ olsun, bize bu imkanı sağladılar. Allah hepsinden razı olsun, çadırlar çok güzel." ifadesini kullandı.





Haydar Ali Yıldız'ın eşi Seyhan Yıldız da çadırları ziyaret ederek depremzedelere Kur'an-ı Kerim, seccade ve tespih hediye etti.