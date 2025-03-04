Türk Kızılay, Zonguldak'ta madencilerle iftar yaptı

Can, yer altında olmanın, insanı çok derin ufuklara götürdüğünü dile getirerek, " Yer altında olmak farklı bir his aslında. Bir insan kabir hayatını, mezarı düşünüyor. Böyle yerin altına indikçe, tüyleri diken diken oluyor. Kolay değil hakikaten. Yerin altına indikçe insan biraz daha kendini tanımaya, kendini anlamaya yüce Yaradan'dan daha çok irtibat kurmayı düşünüyor ve hissediyor. Dolayısıyla yer altı ayrı bir dünya." ifadesini kullandı.