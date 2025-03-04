Türk Kızılay, Zonguldak'ta madencilerle iftar yaptı

Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Emre Koç ve Genç Kızılay Genel Başkanı Ömer Faruk Çalışkan, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) eğitim ocağında düzenlenen iftar programında, işçilerle oruçlarını açtı.
Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Can, gazetecilere, TTK Kozlu Müessesesi'nde 3 Mart 1992'deki grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden işçisini andıklarını ve ölen işçiler için Kur'an okuyup dua ettiklerini söyledi.
Can, yer altında olmanın, insanı çok derin ufuklara götürdüğünü dile getirerek, " Yer altında olmak farklı bir his aslında. Bir insan kabir hayatını, mezarı düşünüyor. Böyle yerin altına indikçe, tüyleri diken diken oluyor. Kolay değil hakikaten. Yerin altına indikçe insan biraz daha kendini tanımaya, kendini anlamaya yüce Yaradan'dan daha çok irtibat kurmayı düşünüyor ve hissediyor. Dolayısıyla yer altı ayrı bir dünya." ifadesini kullandı.