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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Mart 2025 Salı 09:21 |

Türk Kızılay, Zonguldak'ta madencilerle iftar yaptı

Türk Kızılay yöneticileri ve üyeleri, Zonguldak'ta madencilerle iftar yaptı.

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