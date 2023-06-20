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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 12:30

Türk Kızılay gönüllüleri yaşlı ve çocukların bayram tıraşını yapıyor

Van'ın Muradiye ilçesinde Türk Kızılay Şubesi gönüllü kuaförleri, Kurban Bayramı öncesi engelli, yaşlı ve çocukları tıraş ediyor.

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