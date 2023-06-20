Türk Kızılay gönüllüleri yaşlı ve çocukların bayram tıraşını yapıyor

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Vatandaşların bayram sevincine ortak olduklarını ifade eden Yay, "Bir mahalleye gittiğimizde müsait olan kuaförlerimiz bize isimlerini yazdırıyor. Bugün de 3 kuaförümüzle Yalındüzü Mahallesi'ne geldik. Burada çocuklarımızın, yaşlılarımızın ve engellilerimizin saçlarını tıraş edip bayrama hazırladık." ifadelerini kullandı.