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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 11:41

Türk Deniz Kuvvetlerinin mavi sulardaki kurtarıcı timi: PAK! Nefes kesen tatbikat

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Paraşütle Arama Kurtarma (PAK) timi, deniz altında ve yüzeyinde gerçekleştirdiği kurtarma operasyonları sırasında mavi sulara kurulan can salında tıbbi müdahale de yapabilen sayılı askeri birimler arasında yer alıyor.

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