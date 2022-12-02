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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Aralık 2022 Cuma 16:27

'Türk çay kültürü', UNESCO listesinde! Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne eklendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yapılan başvuru sonrası 'Türk çay kültürü', UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne eklendi.

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