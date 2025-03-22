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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Mart 2025 Cumartesi 10:32 |

Türk bilim insanı yeni bir bitki türü keşfetti! Adını bakın ne koydu

Prof. Dr. Rıza Binzet tarafından Tunceli'nin Pülümür ilçesinde halk arasında 'emzik otu, emcek, mıjmıjok' gibi adlarla bilinen ve bilimsel adı Onosma olan cinse ait yeni bir bitki türü keşfedildi.

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