Türk bilim insanı yeni bir bitki türü keşfetti! Adını bakın ne koydu

''108 TÜRÜN YAKLAŞIK YÜZDE 60'I ÜLKEMİZE MAHSUS''

Prof. Dr. Rıza Binzet, en büyük çeşitlilik merkezleri sırasıyla Türkiye, İran ve Orta Asya olan türe ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.

1998'den beri Onosma cinsi üzerinde çalıştığını belirten Binzet, Türkiye'de yaklaşık 375 türün yayılış gösterdiğini ifade ederek, şu şekilde konuştu:

"Bunların da yaklaşık 108'i son bulduğumuz bitkiyle beraber onosma cinsine ait. Dünyada en az 270 civarında tür yayılış gösteriyor. Bunların 108'inin ülkemizde doğal yayılışı var ve bu 108 türün de yaklaşık yüzde 60'ı sadece ülkemize mahsus, yani endemik türlerimiz. Dolayısıyla sadece ülkemizde yayılış gösteriyor.

İkinci sırada, bizi takip eden ülke olarak İran var. İran'da, son yıllarda özellikle Zagros dağlarında yapılan çalışmalarla bu sayı 72'ye ulaşmış vaziyette; onlarda da 34 endemik tür var. Üzerinde çalıştığımız cinsin İran-Turan fitocoğrafik bölgesinde hakim olduğunu, buradan dünyaya yayıldığını, gen merkezinin aslında ülkemiz ve İran olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu yönüyle son derece önemli.''