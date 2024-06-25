  • $32,9505
  • 35,3479
  • 2469.65
  • 10711.7

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 12:40

Türk bayrağını farklı zirvelere taşıyacak! Everest'e 3 kez çıktı

Everest Dağı'na 3 defa çıkan ilk Türk olma özelliğiyle dikkati çeken milli sporcu Tunç Fındık, Türk bayrağını farklı zirvelerde de dalgalandırmayı hedefliyor.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.