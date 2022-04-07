Türk bayrağı dikmek için yapılan kazıda bulundu! Osmanlı dönemine ait

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İskilip Belediyesi, ilçenin zirvesinde yer alan tarihi İskilip Kalesi'ne Türk bayrağı asmak ve bu nedenle büyük bir bayrak direği dikmek üzere hafriyat çalışması başlattı.

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Yaklaşık 3 ay önce iş makineleriyle yapılan kazıda, taştan örülü duvara rastlanmasıyla çalışmalara ara verilerek, Çorum Müzesi Müdürlüğüne bilgi verildi.

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Müze görevlileri, çukurda yaptığı incelemede, taş duvarın Osmanlı dönemine ait bir su sarnıcı olduğunu tespit etti.

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Su sarnıcı buluntularıyla ilgili müze görevlilerince hazırlanan rapor, Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderildi.

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İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, kuruldan gelecek karara göre çukurdaki çalışmaları yönlendireceklerini söyledi.

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Sülük, kurul kararı doğrultusunda çukurda arkeolojik kazı başlatıp, ilçenin tarihi ve kültürel mirasına bir eser daha kazandırmayı hedeflediklerini de kaydetti.

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