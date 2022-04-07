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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Nisan 2022 Perşembe 10:45

Türk bayrağı dikmek için yapılan kazıda bulundu! Osmanlı dönemine ait

Çorum'un İskilip Belediyesince, İskilip Kalesi'nde dev Türk bayrağı direği dikmek için yapılan kazıda, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen su sarnıcı bulundu.

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