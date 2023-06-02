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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Haziran 2023 Cuma 09:21

Tunceli'de keşfedildi! Dünyanın en eski karayolu ortaya çıktı

TUNCELİ'nin Hozat ilçesinde Gavurkale'ye kadar uzanan tarihi bir yol saptandı. Yolun, günümüzden yaklaşık 3 bin yıl önce yapıldığı ve dünyanın en eski kara yolu olduğu olabileceği belirtiliyor.

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