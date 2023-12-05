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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Aralık 2023 Salı 14:08

Tunceli'de kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta! Duyan görmek için oraya gidiyor

Tunceli'de kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta, meşe ormanları arasındaki kayalık üzerine kurulu Ambar Kalesi'nde, sur temel yatakları, çok odalı kaya mezarı, harçlı sur duvarları, burçlar, kaya basamakları, sarnıç ve kaya şapeli gibi kalıntılar yer alıyor. Kalelerin yanı sıra tarihi çeşme, cami, kilise ve köprülerin yaygın görüldüğü kentte, yapılan bilimsel araştırmalarla geçmiş medeniyetlere ait izler sürülüyor.

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