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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 11:40

Tunceli'de fotoğraflandı! Isırığı 1 saat içinde öldürüyor

Tunceli'de bir vatandaş tarafından zehirli 'Wagner Kaya Engereği' fotoğraflandı. 'Wagner Kaya Engereği' bir insanı ısırdığında gerekli müdahale yapılmazsa 1 saat içinde öldürebiliyor. Son derece zehirli olan tür kentte ise daha önce 2020 yılında görülmüştü.

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