Tunca Nehri'nin dibi göründü! Balıkların sığ bölgelerde yüzmekte zorlandığı görüldü

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Nehrin kuruma noktasına geldiğini belirten Kaya, "Bunun nedeni iklim değişikliği mi, yağmur yağmaması mı bilemiyoruz ama gerçekten bu yıl inanılmaz bir kuraklık yaşıyoruz. Umarım mevsimler normale döner, yağışlar gelir ve bu durum ortadan kalkar. Nehirde su az olunca hem kirlilik, hem sinek, hem de çamur insanları rahatsız ediyor. Hijyen açısından da kötü bir durum." diye konuştu.