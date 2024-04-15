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YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 16:56

Tunca Nehri'nin dibi göründü! Balıkların sığ bölgelerde yüzmekte zorlandığı görüldü

Edirne'de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken Tunca Nehri'nin debisi düştü. Nehirde, cam ve plastik atıkların yanı sıra sandalye ve benzeri atıklar dikkat çekerken balıkların sığ bölgelerde yüzmekte zorlandığı görüldü.

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