TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de bebeklere en çok konulan isimler

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Türkiye'nin, geçen yıl sonu itibarıyla 22 milyon 738 bin 300 olarak belirlenen çocuk nüfusu, ülke nüfusunun yüzde 26,9'unda çocuk yer alıyor.

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Çocuk nüfusun yüzde 51,3'ünü erkek, yüzde 48,7'sini kız çocuklar oluşturdu.

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Bebeklere konulan en popüler erkek ismi Yusuf, kız ismi ise Zeynep oldu.

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Doğan bebeklere geçen yıl konulan en popüler isimler şöyle:

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Bebeklerin 7 bin 88'ine Yusuf,

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Altı bin 218'ine Alparslan,

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Beş bin 698'ine Miraç,

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kız bebeklerin 10 bin 63'üne Zeynep,

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Altı bin 448'ine Elif,

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Altı bin 432'sine ise Asel ismi verildi.

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Türkiye'de geçen yıl 0-17 yaş grubundaki çocuklarda en çok kullanılan erkek çocuk isimlerinin Yusuf, Mustafa ve Mehmet, kız çocuk isimlerinin ise Zeynep, Elif ve Yağmur olduğu görüldü.

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Çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu il Şanlıurfa

İllerin toplam nüfusları içindeki çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2021 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il, yüzde 45,2 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa ilini yüzde 42,3 ile Şırnak ve yüzde 40,1 ile Ağrı izledi.

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En düşük olduğu il, yüzde 17,3 ile Tunceli oldu. Tunceli ilini yüzde 17,8 ile Edirne ve %18,4 ile Kırklareli izledi.

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