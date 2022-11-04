  • $18,625
  • 18,2656
  • 988.593
  • 4188.01

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Kasım 2022 Cuma 14:50

TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de bebeklere en çok konulan isimler

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin çocuk istatistiklerini açıkladı.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.