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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 09:50

'TRT Sanatçıları Şehir Konserleri' başladı! İlki Erzurum'da düzenlendi

TRT'nin, milli kültürün sürdürülmesine ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla kuruluşunun 60. yılı kapsamında düzenlediği 'TRT Sanatçıları Şehir Konserleri'nin ilki, Erzurum'da yapıldı.

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