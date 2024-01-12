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YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 10:16

Trakya buz tuttu

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Trakya genelinde hava sıcaklığı gece sıfırın altında seyrederken yağışlı hava bölgeyi terk etti. Sabah evlerinden dışarı çıkan Edirneliler bere, şal ve atkılarla soğuktan korunmaya çalışırken, kentteki süs havuzları buz tuttu. Tekirdağ'da soğuk hava buzlanmalara neden oldu. Süs havuzlarının buz tuttuğu kentte çatılarda bu sarkıtları oluştu. Kırklareli'nde de soğuk hava nedeniyle süs havuzları buz tuttu. Trafik ekipleri yollarda oluşan buzlanmalara karşı sürücüleri uyardı.

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