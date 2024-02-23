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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 16:27

Trabzon'un Sürmene ilçesin kontrolden çıkan TIR devrildi! Sebzeler karayoluna saçıldı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde Gürcistan plakalı TIR'ın refüje çıkması sonucu dorsesinde bulunan sebzeler yola savruldu. Üstgeçidin ayağına çarparak duran Gürcistan uyruklu sürücü yaşamını yitirirken, kaza sonrası Karadeniz Sahil Yolu'nda uzun kuyruklar oluştu.

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