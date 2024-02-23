Trabzon'un Sürmene ilçesin kontrolden çıkan TIR devrildi! Sebzeler karayoluna saçıldı

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Trabzon'da Gürcistan plakalı TIR, refüje çarparak kaza yaptı. Kaza, Karadeniz Sahil Yolu'nun Trabzon-Rize yönünde meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, Sürmene'den yola çıkan Gürcistan uyruklu Levan Solomanidze yönetimindeki GI12010 plakalı TIR, henüz bilinmeyen nedenle orta refüje çıktı. Üstgeçidin ayağına çarparak duran TIR'ın dorsesinde bulunan sebzeler yola savrulurken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından TIR'ın içerisinde sıkışan sürücü yapılan çalışma ile kurtarıldı.

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Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede TIR sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlenirken, sürücünün cansız bedeni otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Kaza sonrası TIR'ın dorsesinde bulunun sebzelerin karayoluna savrulması nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

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Polis ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla yola savrulan sebzeler temizlenerek karayolu kontrollü olarak trafiğe açıldı.