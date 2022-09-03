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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Eylül 2022 Cumartesi 22:58

Trabzonlu usta ağaç parçalarından yaptı! Görenler şaştı kaldı

Trabzon'da geçirdiği iş kazasında ağır yaralanan elektrik teknikeri Murat Sancak'ın, tedavi sürecinde hobi olarak başladığı ahşap el sanatı, geçim kapısı oldu.

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