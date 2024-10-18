Trabzonlu çiftçi yaptı! 1800 metre yükseklikte 'betonkondu kamyon'la turizm

'Aracı alıp değerlendireyim' dedim. Yok olup gitmesin, antika bir araç. Benim de burada bir anım olsun istedim; el emeği, göz nuru var. Benim için kıymetli bir araç; 4 oda 1 mutfağa sahip, yaklaşık 18 metre uzunluğunda. 'Turizm amaçlı değerlendirelim, buralarda güzellik olsun, turizme renk katsın' istedik. Konsept olarak yöresel ürünler düşünüyoruz. İnsanlar, turistler otursun dinlensin, yöre halkımız da 'tereyağı, sütü, ayranı ve diğer ürünlerini burada satabilsin' diye düşündük" dedi.