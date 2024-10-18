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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Ekim 2024 Cuma 10:14

Trabzonlu çiftçi yaptı! 1800 metre yükseklikte 'betonkondu kamyon'la turizm

Trabzon'da çiftçi Nejmi Küçüker (49), hurdaya ayrılmasına gönlü razı gelmediği 1980 model kamyonu, yayladaki yamaca beton direkler üzerine monte edip, kasa kısmını turizm amaçlı konsepte dönüştürdü.