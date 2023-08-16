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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 16:48

Trabzon'da üreticiler fındığı yol kenarında kurutuyor! Havadan görüntülendi

Trabzon'da geçen hafta fındık hasadına başlayan üreticiler bir yandan da ürünlerini kurutma işlemini sürdürüyor.

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