Trabzon'da bir ilk! Doğa harikası Uzungöl'ü hiç böyle görmediniz

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Kapadokya ile özdeşleşen sıcak hava balonları Trabzon'un Çaykara ilçesindeki doğa harikası Uzungöl'e taşındı.

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Uzungöllü genç girişimciler tarafından turizm merkezine getirilen 2 ve 15 kişilik balon yoğun bir ilgi ile karşılandı.

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Kapadokya'da hizmet veren bir şirket tarafından getirilen sıcak hava balonları yapılan denemelerin ardından uçuşlara başladı.

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İpe bağlı uçuş gerçekleştiren balonlar yerden 60 metreye kadar yükseltilirken, balon aktivitesinde doğum günü, yıl dönümü ve evlilik teklifi gibi etkinliklerde yapılıyor.



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Hava ve coğrafi şartlar nedeniyle balonla şu an serbest uçuş için imkanı sağlanamazken, deneme ve hava ölçümlerinin sürdüğü bildirildi.



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Kapadokya'dan gelen balon pilotu Hanife Özkan İntepe, Uzungöl'ün yere bağlı uçuşa daha uygun olduğunu belirterek serbest uçuş için deneme ve ölçümlerin sürdüğünü söyledi.

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