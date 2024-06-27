Trabzon'da bir ilk! Doğa harikası Uzungöl'ü hiç böyle görmediniz

Kapadokya ile özdeşleşen sıcak hava balonları Trabzon'un Çaykara ilçesindeki doğa harikası Uzungöl'e taşındı.
Uzungöllü genç girişimciler tarafından turizm merkezine getirilen 2 ve 15 kişilik balon yoğun bir ilgi ile karşılandı.
Kapadokya'da hizmet veren bir şirket tarafından getirilen sıcak hava balonları yapılan denemelerin ardından uçuşlara başladı.
İpe bağlı uçuş gerçekleştiren balonlar yerden 60 metreye kadar yükseltilirken, balon aktivitesinde doğum günü, yıl dönümü ve evlilik teklifi gibi etkinliklerde yapılıyor.
Hava ve coğrafi şartlar nedeniyle balonla şu an serbest uçuş için imkanı sağlanamazken, deneme ve hava ölçümlerinin sürdüğü bildirildi.
Kapadokya'dan gelen balon pilotu Hanife Özkan İntepe, Uzungöl'ün yere bağlı uçuşa daha uygun olduğunu belirterek serbest uçuş için deneme ve ölçümlerin sürdüğünü söyledi.