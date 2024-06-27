  • $32,8515
  • 35,2718
  • 2448.34
  • 10548.8

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 14:33

Trabzon'da bir ilk! Doğa harikası Uzungöl'ü hiç böyle görmediniz

Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de bir ilke imza atıldı. Kapadokya'dan getirilen sıcak hava balonunun hizmet vermeye başladığı Uzungöl'de yerli ve yabancı turistler doğa harikasını kuş bakışı izleyebilecek.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.