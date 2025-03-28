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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Mart 2025 Cuma 15:56 |

Trabzon ilkbaharın gelmesiyle renklendi

Trabzon, ilkbaharın gelişiyle açan çiçeklerle kırmızı, sarı, beyaz ve turuncu renklere büründü.

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