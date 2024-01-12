  • $30,0885
  • 33,015
  • 1989.2
  • 8057.56

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 16:15

Toz bulutu nedeniyle araçlar durdu, yayalar kaçtı! İşte o anda yaşananlar

Adıyaman'da yıkılan binanın çıkardığı toz bulutu nedeniyle trafikte göz gözü görmedi. Araçlar aniden durdu, yayalar kaçarken kazaya neden oluyordu. Saniyeler içinde yerle bir olan binadan yükselen tozlar, etrafa yayıldı.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.