Toz bulutu nedeniyle araçlar durdu, yayalar kaçtı! İşte o anda yaşananlar

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Bulvar üzerinde binanın yıkımıyla ilgili konuşan Günebakış Gazetesi Sahibi Mustafa Yücekaya, "Yıkım esnasında binanın bulunduğu tarafta trafik yolu kesti fakat karşı tarafta trafik devam etti. Yıkım sonrasında ortalığı toz bulutu kapladı. Trafik aniden durdu. Herhangi bir kaza olmadı ama olma ihtimali çok yüksekti. Her iki tarafın güvenliği sağlansa daha iyi olurdu diye düşünüyorum" dedi.