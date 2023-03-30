'Toy' kuşu özel diyetle tedavi ediliyor! Bitkin halde bulundu

"Havzamız çok çeşitli yaban hayvanını bünyesinde barındırıyor. Son zamanlarda çeşitlilik ve sayının çok artması merkeze gelen hasta hayvanların da sayısını artırdı. Her türlü yaban hayvanını burada tedavi edebiliyoruz. Hayvanların yeniden ekolojik dengede yerlerini alması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bazı hayvanların kültürümüzde, tarihimizde, sanatımızda, edebiyatımızda özel yeri var. Bunlardan biri de toy kuşudur."

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"Nesli artık sayılarla ifade ediliyor"





Toy kuşlarının genellikle çayırların, ekinlerin ve bereketli toprakların bulunduğu yerlerde yaşadığını belirten Aslan, şunları kaydetti:





"Uçabilen en büyük hayvan olması, etinin lezzeti ve güzelliği nedeniyle avlanıyor. Buna bağlı olarak da sayıları giderek azalıyor. Nesli artık sayılarla ifade ediliyor. Malazgirt çevresinde konaklıyorlar. Yaşadıkları yerler kontrol altında tutuluyor. Bitkin halde bize getirildi. Gerekli müdahaleleri yaptık. Sağlığına kavuşturmak üzereyiz. Tedavisi tamamlandıktan sonra bulunduğu yerde tekrar doğaya salınacak. Nesli tükenmekte olan ve koruma altında tutulan özel bir kuş. Bunlara zarar vermememiz gerekiyor. Tavuk ve hindiler nasıl besleniyorsa bunlar da öyle besleniyor. Bitkin düştüğü için serum ve vitamin takviyesi yaptık. Özel ilaçlarla diyet tedavisi uyguladık. Bundan sonra doğasında beslendiği gibi besleyeceğiz. Alanımız buna uygun."