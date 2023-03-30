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YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 12:33

'Toy' kuşu özel diyetle tedavi ediliyor! Bitkin halde bulundu

Muş'un Malazgirt ilçesinde bitkin halde bulunan toy kuşu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

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