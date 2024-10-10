Torunu yaşındaki katılımcıları yenip şampiyon oldu! 'Spora edebildiğim kadar devam edeceğim'

Turnuvada yaş olarak kendisine en yakın katılımcının 37 yaşında olduğuna işaret eden Ölgün, şöyle devam etti:





"3 çocuğum, 5 torunum, 3 de torunumun çocukları var. En büyük torunum 35 yaşında. Gençler benden böyle bir performans beklemedi. Önce beni önemsemediler gibi göründü. 'Yaş 77' deyince tereddüt etmediler. Ömrüm olursa seneye yaparlarsa yine katılırım. Spor her zaman iyidir. Spora edebildiğim kadar devam edeceğim. Gençlerin de spora devam etmesini istiyorum. Yaşlandıkça bırakmamak lazım. Yürüyüş, masa tenisi, imkanlar olduğu müddetçe insanların spor etkinliklerine katılmasını tavsiye ederim."