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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Ekim 2024 Perşembe 12:42

Torunu yaşındaki katılımcıları yenip şampiyon oldu! 'Spora edebildiğim kadar devam edeceğim'

Bolu'da düzenlenen masa tenisi turnuvasında torunu yaşındaki rakiplerini yenerek şampiyon olan 77 yaşındaki Süleyman Ölgün, spor yapmanın ve başarının yaşının olmadığını elde ettiği başarıyla ortaya koydu.