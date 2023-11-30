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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 16:30

Torunu sayesinde hayali gerçek oldu! Ailesinin boş zamanlarını geçirdiği mekan haline geldi

Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaşayan Adnan Çandır'ın torununun girişimleriyle 3 yıl önce evinin bahçesindeki ağaç gövdesine yaptığı ahşap ev, ailesinin boş zamanlarını geçirdiği mekan haline geldi.

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