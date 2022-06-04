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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Haziran 2022 Cumartesi 10:09

Torunları sayarken yoruldu! Büyükbabalarının sakladığı para bakın nerden çıktı

ABD'de evini satmaya karar veren bir aile, büyükbabalarının sakladığı paraları bulmak için kolları sıvadı. Tüm aramalara rağmen evde parayı bulamayan aile 'Hazine avcısı' lakaplı bir kişiden yardım aldı. Hazine avcısı, parayı evin parkelerinin altında bulurken, aile üyeleri dolarları sayarken yoruldu.

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