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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Mart 2023 Çarşamba 10:32

Toptancılar Mehmetçiğin kurduğu çadırlarda hizmet vermeye başladı

Kahramanmaraş'ta yıkılan kuru gıda toptancılar sitesi, Mehmetçik tarafından kurulan 28 çadırda hizmet vermeye başladı.

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