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YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 13:42

Toprağı kazdıkça servet çıktı! Zenginlerin saklı hazinesi

Büyük Menderes Nehri kıyısındaki Yenicekent Mahallesi'ndeki tepelik alana kurulan antik kentte 2012 yılında başlatılan kazı ve restorasyon çalışmaları sonucu birçok yapı gün yüzüne çıkarıldı. Villalardan yerleşim yerlerine kadar zengin ailelere ait eserlerin gün yüzüne çıkarıldığı çalışmalar büyük heyecan yaşattı. Gizli odalardan çıkarılanlar herkesi şaşırttı.

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