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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 13:10

Toprağa gömüp 6 ay bekletiyorlar! Asırlık gelenek

Ağrı'da asırlardır devam eden toprağa peynir gömme geleneğini sürdüren vatandaşlar, toprak altında aylarca beklettikleri peynirleri toprak altından çıkardı.

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