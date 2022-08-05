  • $17,9704
  • 18,2574
  • 1022.76
  • 2741.09

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Ağustos 2022 Cuma 15:55

Toplu balık ölümlerinin nedeni belli oldu! Kızılırmak'ta endişelendiren görüntü

Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ta bir süredir yaşanan toplu balık ölümlerinde ki neden; aşırı sıcaklar, kuraklık ve bunlara bağlı olarak sudaki oksijen seviyesinin azalması olarak tespit edildi.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.