Toplu arı ölümlerinin arkasında ne var? 2-3 derecelik sıcaklık farkı ölümlere neden oluyor

"Normalde kışa girildiği zaman, çevre sıcaklığı 13-14 derecelere indiğinde arılar, 'kış salkımı' adını verdiğimiz fizyolojik bir mekanizmaya girerler. Bu bir nevi 'kış uykusu' olarak da ifade edilir." diyen Prof. Dr. Yarsan, son dönemde çevre sıcaklığının 15-16 derece bandında seyrettiğine dikkat çekerek, arıların hava sıcaklığına aldanıp kovanlarından çıktığını anlattı.

Yarsan, "İklim değişikliği arıyı etkileyecek olursa; özellikle bahar döneminde olacak şekilde birtakım problemlerin ya da toplu arı ölümlerinin yaşanması kaçınılmaz bir sonuç olur." diye konuştu.

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Toplu arı ölümlerinin sadece hava sıcaklıklarındaki düşüş ya da yükselmeye bağlı olmadığını, aynı zamanda deprem, sel, yangın gibi olaylarla da oluşabileceğini kaydeden Prof. Dr. Yarsan, şöyle devam etti:





"Aşırı yağış alınması durumunda da yine arılarda sindirim kanalında yerleşmiş olan 'nosema' adını verdiğimiz bir hastalığın daha fazla ortaya çıkmasına yol açar. Nosema özellikle bağışıklık sistemini etkiler, arının ve buna bağlı olarak da yine arıda hem öldürücü nitelikte hem de aynı şekilde koloninin zayıflaması niteliğindeki etkiler şekillenecektir."