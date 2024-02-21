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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 16:16

Toplu arı ölümlerinin arkasında ne var? 2-3 derecelik sıcaklık farkı ölümlere neden oluyor

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle arılar kış uykusuna yatamadı. Uzmanlar, bunun toplu ölüm endişesine yol açtığını söyledi. Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan, “İklim değişikliği arıyı etkileyecek olursa; özellikle bahar döneminde toplu ölüm olması kaçınılmaz bir sonuçtur.” dedi.

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