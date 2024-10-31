Haberler
  • Magazin Haberleri
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $34,2507
  • 37,3664
  • 3054.91
  • 8929.01

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 15:30

Topkapı ve Dolmabahçe Sarayı'nın eserleri burada restore ediliyor

Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Sedef Atölyesi'nde Topkapı ve Dolmabahçe Sarayı'nda sergilenen kasır, köşk ve müzelerin sanat eserleri restore ediliyor. Beşiktaş'taki Yıldız Şale Köşkü yerleşkesinde yer alan atölyede 4 kişilik ekipten oluşan uzman restoratörler, Sultan II. Abdülhamid tuğralı bir taht, Topkapı Sarayı Mecidiye Köşkü'nde sergilenen kuyruklu piyano ve Topkapı Sarayı'nın Harem Dairesi'ne ait bir kapı üzerinde yenileme yapılıyor. Farklı zamanlarda bitmesi planlanan restore çalışmalarında sanat eserlerinin özgünlük ve en az müdahale gibi evrensel ilkelerle yeniden sergilenebilir hale getirilmesi hedefleniyor.