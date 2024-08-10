  • $33,4961
  • 36,6282
  • 2618.26
  • 9907.38

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 14:46

Tonlarca bozulmuş ve etiketsiz ürün imha edildi! Mide bulandıran görüntü

Gaziantep'te Zabıta ve İl Tarım Müdürlüğü'nün ekiplerinin yaptığı denetimlerde tonlarca bozulmuş gıda ve etiketsiz ürün tespit edildi. Ürünler imha edilirken işletmeler hakkında cezai işlemler de başlatıldı.