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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 11:22

Tokat'ta üniversitenin böcek müzesi! Binden fazla tür bulunuyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Ziraat Fakültesinde bulunan 'böcek müzesi'nde binden fazla böcek türü yer alıyor.

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