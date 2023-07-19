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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 13:31

Tokat Ulu Camii bu özelliği ile Anadolu'da tek

Çelebi Mehmet'in oğlu II. Murat döneminde inşa edilen Tokat Ulu Camii, doğu-batı yönünde iki son cemaat yeri ile Anadolu'da tek olma özelliği taşıyor.

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