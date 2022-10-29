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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 21:40

TOGG hatırası... Aynı karede olmanın mutluluğu paylaşıldı

Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan TOGG'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılışına katılan isimler, TOGG ile poz vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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