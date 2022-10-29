TOGG hatırası... Aynı karede olmanın mutluluğu paylaşıldı

Adalet bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin 99. yılını ve Türkiye yüzyılının ilk gününü, yerli ve milli otomobilimiz Togg ile taçlandırdık." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bu gurur milletimizin, bu gurur Türkiye'nin!" ifadelerini kullanarak TOGG ile yan yana durduğu bir fotoğraf paylaştı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yerli otomobil, milli gurur! Benim favorim Pamukkale, sizin ki?" ifadelerini kullanarak fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TOGG ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Devrim otomobili ve TOGG'un yan yana durduğu ana ait video da paylaşan Bakan Koca, "Yerli otomobil hayalimiz bugün gerçek oldu. Togg, milletimize hayırlı olsun. Emeği geçenleri kutluyorum." ifadelerini kullandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Türkiye'nin otomobili TOGG'la aynı karede olmanın büyük mutluluğu..." notunu düşerek o anları paylaştı.
İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da TOGG ile hatıra fotoğrafı çektirenler arasında yer aldı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TOGG ile aynı karede bulundu.
Ankara Valisi Vasip Şahin, paylaşımında Cumhuriyetimizin 99. yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, yerli otomobilimiz Togg'un seri üretiminin gerçekleştirileceği Gemlik Kampüsü'nün açılışı ve ilk aracın banttan indirilişine şahitlik ettik. Aziz milletimize hayırlı olsun. " ifadelerini kullandı.