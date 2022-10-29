TOGG hatırası... Aynı karede olmanın mutluluğu paylaşıldı

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Başkan Erdoğan, Bursa'da TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni'ne katıldı.

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Başkan Erdoğan, Togg ile test sürüşü yaptı.

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Başkan Erdoğan, üretim bandından inen Togg'u kullanarak salona geldi.

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Başkan Erdoğan, TOGG ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Adalet bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin 99. yılını ve Türkiye yüzyılının ilk gününü, yerli ve milli otomobilimiz Togg ile taçlandırdık." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, paylaşımına "Togg. Milli gururumuz." notunu düştü.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bu gurur milletimizin, bu gurur Türkiye'nin!" ifadelerini kullanarak TOGG ile yan yana durduğu bir fotoğraf paylaştı.



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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yerli otomobil, milli gurur! Benim favorim Pamukkale, sizin ki?" ifadelerini kullanarak fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TOGG ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Devrim otomobili ve TOGG'un yan yana durduğu ana ait video da paylaşan Bakan Koca, "Yerli otomobil hayalimiz bugün gerçek oldu. Togg, milletimize hayırlı olsun. Emeği geçenleri kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Türkiye'nin otomobili TOGG'la aynı karede olmanın büyük mutluluğu..." notunu düşerek o anları paylaştı.

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İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da TOGG ile hatıra fotoğrafı çektirenler arasında yer aldı.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TOGG ile aynı karede bulundu.