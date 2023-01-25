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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 17:12

Tıkanan su borusunun içinden öyle bir şey çıktı ki! Köylüler şaştı kaldı

Amasya'nın Doğantepe köyünde tıkanan su borusunu tamir ettirmeye çalışan köylüler borunun içini kaplayan 6 metre uzunluğunda ağaç köküyle karşılaştı. Gördükleri karşısında şaşıran köylüler borunun içinden çekip aldıkları ağaç kökünü boa yılanına benzetti.

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