Tıkanan su borusunun içinden öyle bir şey çıktı ki! Köylüler şaştı kaldı

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Köydeki vatandaşlardan suların akmadığı yönünde şikayet almaları üzerine inceleme yaptıklarını belirten muhtar Durmuş Yamur, "Eştiğimizde yaklaşık 6 metre uzunluğunda ağaç kökü çıktı. Çektikçe uzadı. Herkes yorum yaptı. Yılana, pitona benzettiler" dedi."Doğantepe köyümüzün su sorununu şimdilik çözdük" yazıp görüntüleri sosyal medyada paylaştığını anlatan Yamur, yılana benzetilen ağaç köküne yorum yağdığını söyledi.İçme suyu sorununun köklü çözümü için müracaat ettiklerini anlatan Yamur, "4 yıl öncede benzer şekilde su hattından ağaç kökü çıkarmıştık. Ağaçlık bölge olduğu için yine aynısının olacağını tahmin ediyoruz. Bir an önce bu sıkıntımızın giderilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.