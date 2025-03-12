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YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 11:17 |

Tespih çekerek hastalıktan kurtulabilirsiniz! Guatr, astım ve bronşite iyi geliyor

Pinus Succinifera ağacının fosilleşmiş reçinesi olan damla kehribardan yapılan tespihler, guatr, astım ve bronşit gibi birçok hastalığa iyi geliyor.

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