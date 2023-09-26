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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 16:11

Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? Adım adım tesbih namazı kılınışı

Mevlid Kandili gecesi tesbih namazı kılınması tavsiye edilmiştir. Kandil günlerinde camilerde cemaatle birlikte kılınan bir namaz olan tesbih namazı kılmak müstehaptır. Peygamber Efendimiz (sav), bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir. Peki, Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Adım adım tesbih namazı kılınışı

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