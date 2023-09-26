Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? Adım adım tesbih namazı kılınışı

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Adım adım tesbih namazı kılınışı Mümin vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).

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Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.

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Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

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Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

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ADIM ADIM TESBİH NAMAZI KILINIŞI Tesbih Namazı, pek çok kandil gecesinde olduğu gibi, Kadir Gecesi kılınabilecek namazlardan biridir. Tesbih Namazı dört rekattır. 1.Rekat İçten bir şekilde tesbih namazı kılmaya niyet edilir. Tekbir çekilerek namaza başlanır. *Sübhâneke'den sonra 15 kere tesbih *Fatiha ve sure'den sonra10 kere tesbih *Rüku tesbihinden (Ruka tesbihi: Ruku da; "Subhane Rabbiyel Azim" deriz 3 defa) sonra 10 kere tesbih *Rükûdan doğrulunca10 kere tesbih

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*Secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de "Subhane Rabbiyel A'la" deriz 3 defa) sonra10 kere tesbih *Secdeden doğrulunca10 kere tesbih *2.secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de "Subhane Rabbiyel A'la" deriz 3 defa) sonra10 kere tesbih okunur. Böylece birinci rek'at kılınmış olur. İkinci rek'ate kalkılır.

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2.Rekat *Fatiha'dan önce15 kere tesbih *Fatiha ve sure'den sonra10 kere tesbih *Rüku tesbihinden (Ruka tesbihi: Ruku da; "Subhane Rabbiyel Azim" deriz 3 defa) sonra 10 kere tesbih *Rükûdan doğrulunca10 kere tesbih *Secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de "Subhane Rabbiyel A'la" deriz 3 defa) sonra10 kere tesbih *Secdeden doğrulunca10 kere tesbih *2.secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de "Subhane Rabbiyel A'la" deriz 3 defa) sonra10 kere tesbih okunur.

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3.Rekat *Sübhâneke'den sonra 15 kere tesbih *Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih *Rüku tesbihinden (Ruka tesbihi: Ruku da; "Subhane Rabbiyel Azim" deriz 3 defa) sonra 10 kere tesbih *Rükûdan doğrulunca10 kere tesbih *Secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de "Subhane Rabbiyel A'la" deriz 3 defa) sonra10 kere tesbih *Secdeden doğrulunca10 kere tesbih *2.secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de "Subhane Rabbiyel A'la" deriz 3 defa) sonra10 kere tesbih okunur. Böylece üçüncü rek'at kılınmış olur. Dördüncü rek'ate kalkılır.

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4.Rekat *Fatiha'dan önce 15 kere tesbih *Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih *Rüku tesbihinden (Ruka tesbihi: Ruku da; Subhane Rabbiyel Azim deriz 3 defa) sonra 10 kere tesbih *Rükûdan doğrulunca 10 kere tesbih *Secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de "Subhane Rabbiyel A'la" deriz 3 defa) sonra10 kere tesbih *Secdeden doğrulunca 10 kere tesbih

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*2.secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de "Subhane Rabbiyel A'la" deriz 3 defa) sonra10 kere tesbih okunur. Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duaları okunur ve namaz tamamlanır.

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