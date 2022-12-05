Tesadüfen görüntülendi! Bir ilimizde daha ortaya çıktı

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Tatvan'ın Dalda köyü kırsalında görülen Anadolu benekli semenderleri, doğa fotoğrafçıları tarafından net bir şekilde kayıt altına alındı.

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Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve doğa fotoğrafçısı Oktay Subaşı, aldıkları duyum üzerine ilçeye bağlı Dalda köyüne giderek Anadolu benekli semenderini kayıt altına alıp fotoğrafladıklarını söyledi.

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6 Anadolu benekli semenderi bir arada görüntülendi

6 tane Anadolu benekli semenderini bir arada gördükleri için sevindiklerini belirten Subaşı, "Bugün Tatvan'a bağlı Dalda köyüne Anadolu benekli semenderi fotoğrafı çekmeye geldik. Daha önce geldiğimizde bulamamıştık.

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Anadolu benekli semenderini görmek çok sevindirici, çünkü bu tür endemik bir tür. Sadece Bitlis, Muş, Bingöl ve Malatya'da kayıtları var. 6 tane birey görmemiz sevindiriciydi.

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Bu tür aynı zamanda koruma altında olan bir tür. Çünkü nesli azalmakta olan türlerden birisi. Yaşadığını bilmek, görmek ve fotoğrafını çekmek büyük bir keyif verdi. Umarım daha uzun yıllar onları görme imkanı buluruz" dedi.

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Türkiye'de Muş, Bingöl, Malatya ve Bitlis'te varlıkları tespit edilen 'Anadolu benekli semenderi' koruma altında bulunuyor.

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ANADOLU SEMENDERİ ÖZELLİKLERİ NELER?

Benekli semender, (Neurergus strauchii), Salamandridae familyasından, 14–19 cm boyunda, Türkiye'de endemik bir semender türü. Habitat kaybından dolayı soyu tehlikededir.

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ANADOLU SEMENDERİ ZEHİRLİ Mİ?

Zehirli ısırık veya zehir püskürtme gibi kabiliyetleri olmayan Semender sadece yağmurlardan sonra ortaya çıkar.

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Sümüklü böcek ve küçük tırtıllarla beslenir.

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Sadece tehlike durumunda gözlerinin arka kısmından bir zehir salgılarlar.

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