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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Aralık 2022 Pazartesi 16:40

Tesadüfen görüntülendi! Bir ilimizde daha ortaya çıktı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde uluslararası anlaşmalarla koruma altında bulunan ve çok nadir görülen bir canlı türü fotoğrafçılar tarafından tesadüfen kayıt altına alındı.

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