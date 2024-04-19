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YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 11:34

Tersane gibi okul! Öğrenciler tecrübe kazanarak geleceğin ustaları olma yolunda ilerliyor

Giresun'da meslek lisesinde üretilen fiber ve çelik teknelerle öğrenciler tecrübe kazanarak geleceğin ustaları olma yolunda ilerliyor.

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