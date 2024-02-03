  • $30,4961
  • 32,9738
  • 1996.19
  • 8665.68

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Şubat 2024 Cumartesi 13:18

Termometrelerin eksi 20'yi gördü! 'Ağlayan Kayalar' dondu

Tunceli-Erzincan karayolunda bulunan ve halk arasında “Ağlayan Kayalar” olarak adlandırılan kayalar, hava sıcaklığının eksi 20 derecelere kadar düşmesinin ardından buz tuttu.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.