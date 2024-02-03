Termometrelerin eksi 20'yi gördü! 'Ağlayan Kayalar' dondu

Tunceli-Erzincan karayolunun 40. kilometresindeki Hılbeş köyü yakınlarında bulunan 20 metrelik kayalar, sürekli su damladığı için halk arasında "Ağlayan Kayalar" olarak isimlendiriliyor. Dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen kayalar, hava sıcaklıklarının eksi 20 derecelere kadar düşmesinin ardından buz tuttu.

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Karayolunu kullanan Dilay Yoleri, hava sıcaklığının eksilere düşmesinin ardından Ağlayan Kayaların görsel şölenine tanık olmaktan mutlu olduğunu belirtirken, Ahmet Yıldız ise ''Burası kışın konuyor, ilkbaharda suyun coşmasıyla birlikte yosun tutuyor. Yoldan geçen araçlar burada duruyor, insanlar fotoğraf çekiyor; video çekiyor. Buranın özelliği hiçbir şekilde müdahale edilmemiş, kendiliğinden olmuş, suyun başka yerden taşınması yok. O nedenle insanların dikkatini çekiyor'' dedi.