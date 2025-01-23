Termometreler eksi 25'i gösterdi! Türkiye genelinde dondurucu soğuklar devam ediyor

Hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye düştüğü Kars'ta, sulak alanların bazıları dondu. Bitki ve ağaçların kırağıyla kaplandığı kentte, tilkiler karla kaplı arazide yiyecek bulmaya çalışırken görüntülendi.
ARDAHAN
Ardahan'da ise termometreler kent merkezinde sıfırın altında 20 dereceyi gösterdi.
Dondurucu soğuklar nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.
AĞRI
Gece sıcaklığın sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü Ağrı'da da ağaç ve bitkiler kırağıyla kaplandı.
Soğuklar nedeniyle buz tutan Murat Nehri, dronla görüntülendi.