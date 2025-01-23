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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 11:38 |

Termometreler eksi 25'i gösterdi! Türkiye genelinde dondurucu soğuklar devam ediyor

Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da karın ardından dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Türkiye genelinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 24,9 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü.

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