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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 09:40

‘Terminatör' böcekler doğaya salındı

İzmir'in Aliağa ilçesinde Calosoma Sycophantala isimli ‘terminatör' böcekler, zararlı böceklerle mücadele için Aliağa Orman İşletme Şefliği tarafından orman alanlarına salındı.

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