Terkos Barajı'nda sular çekildi! Tarihi yol ortaya çıktı

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan kavurucu sıcaklar su tüketimini de artırdı.
Bu yıl beklenen yağışların da gerçekleşmemesi sebebiyle barajlardaki su seviyesi, olması gerekenin çok altında kaldı.
GEÇEN YIL YÜZDE 61,44, BU YIL YÜZDE 21,84
İstanbul barajlarında doluluk ortalaması 36.21 seviyelerinde yer alıyor. Geçen yıl aynı dönemde yüzde 61,44 doluluk oranına sahip olan Terkos Barajı'nda ise doluluk yüzde 21,84'e kadar geriledi.
Bu çekilme sonucu gölde bulunan tarihi yol ortaya çıktı.
Çimenlerle kaplanan tarihi yol drone ile havadan görüntülendi.
Yapılan ilk incelemede önce Balkan Savaşı yıllarından kaldığı düşünülen yolun, daha eski olduğunun tespit edildiği öğrenildi.
Barajda suların çekilmesi nedeniyle birçok kayık karaya otururken, metrelerce çekilen sular bazı yerlerde adacıklar oluşturdu.