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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Ağustos 2023 Pazartesi 10:51

Terkos Barajı'nda sular çekildi! Tarihi yol ortaya çıktı

Sıcak hava dalgasının etkili olduğu İstanbul'da barajların doluluk oranı gerilemeye devam ediyor. Terkos Barajı'nda doluluk oranı yüzde 21,84'e kadar geriledi. Barajda doluluk oranının düşmesiyle ortaya çıkan tarihi yol, havadan görüntülendi.

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