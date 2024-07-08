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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Temmuz 2024 Pazartesi 13:53

Tendürek Dağı'nda lav kayalarının arasına inşa edilmiş! 11 odalı gizemli kale

Van'ın Çaldıran ilçesinde Tendürek Dağı eteklerindeki lav kayalarının arasına inşa edilen 11 odalı kale kalıntısının tescili için çalışma başlatıldı. Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçeleri arasında bulunan ve güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalar sayesinde terörden arındırılan Tendürek Dağı bölgesindeki kale kalıntısı, görüntülendi.