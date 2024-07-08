Tendürek Dağı'nda lav kayalarının arasına inşa edilmiş! 11 odalı gizemli kale

"Çok ünik bir eser"





Çavuşoğlu, kalenin bir devlet eli ve gücüyle inşa edildiği tespitinde bulunduklarını ifade ederek, "Lav kayalıkların arasında ve ulaşılması çok güç noktada inşa edilmesi bizi şaşırttı. Buraya atlarla asla ulaşılmıyor, çok engebeli bir arazi. Bu nedenle çok ilginç ve gizemli bir yer. Savaştan kaçan üst düzey yöneticilerin sığındığı şato gibi bir yer. Buranın turizme kazandırılması çok önemli çünkü çok ünik bir eser. Şu ana kadar gördüklerimiz arasından tekil özelliğe sahip. İçinde 15'e yakın mekan hala duruyor. İnsanların bu güzelliği görmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.