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YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 12:48

TEM'i kilitleyen kaza! Kilometrelerce kuyruk oluştu

TEM Otoyolu'nun Düzce geçişinde kontrolden çıkan çift dorseli tır devrildi. Kazanın ardından uzun araç kuyruklarının oluştuğu otoyolun İstanbul istikameti, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından trafiğe açıldı.

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